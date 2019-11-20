Ученые заявили о новом виде доисторического животного: фото останков монстра

В США ученые раскопали останки нового вида акулы, возраст которой не меньше 91 миллиона лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на resources.depaul.edu.

Известно, что останки акулы ученые нашли еще в 2010 году на ранчо штата Канзас. О том, что этот скелет принадлежит новому виду акул, ученым удалось выяснить только сейчас, после исследований, которые длились несколько лет.

Останки акулы представляют собой 134 зуба, 61 позвонок, 23 плацентарные чешуйки и фрагменты хряща. Судя по ним, это была довольно медлительная рыба, принадлежащая к группе животных, называемой Lamniformes, которая включает в себя современных больших белых и песчаных тигровых акул.

Ученые показали фото останков акулы, которой не меньше 91 миллиона лет 1 / 1 Ученые показали фото останков акулы, которой не меньше 91 миллиона лет 1 / 1 Ученые показали фото останков акулы, которой не меньше 91 миллиона лет 1 / 1 Ученые показали фото останков акулы, которой не меньше 91 миллиона лет 1 / 1

Ее длина достигала 6,8 метров, причем при рождении ее рост составлял 1,2 метра.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые показали фото древнейшей акулы, которой более 500 лет.