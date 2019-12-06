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Ученые разгадали главную тайну зарождения жизни на Земли

пятница, 06 декабря 2019, 01:14
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Американские геологи пришли к выводу, что "Великое кислородное событие", которое изменило атмосферу планеты Земля 2,5 млрд лет назад, произошло из-за тектонических процессов.

Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Так, ученые из университета Райса в США исследовали предпосылки катастрофы, которая привела к зарождению жизни на планете, и отметили, что фотосинтезирующие цианобактерии не могли спровоцировать такой выброс кислорода в атмосферу, как считается согласно биологической теории Кислородной катастрофы. Отмечается, что этот тип бактерий появился на земле за 500 млн лет до "события".

В то же время ими были выявлены следы резкого увеличения тектонической активности перед катастрофой. Вследствие этого на Земле появилось большое количество активных вулканов, которые выделяли углекислый газ. Углерод посредством осадков попадал в океаны и там произошел "бум" в размножении бактерий. Они в свою очередь и способствовали росту соотношения кислорода в атмосфере.

Как сообщал "Апостроф", ранее исследователи нашли на Земле место с уникальными природными условиями, в которых не могут выжить никакие живые существа.

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