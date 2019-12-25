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В Украине обнаружили кладбище "Запорожцев": опубликованы впечатляющие фото

среда, 25 декабря 2019, 21:36
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В Запорожской области обнаружили свалку старых автомобилей ЗАЗ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Topgir.

Такую находку сделали в городе Энергодар. Все авто на так называемом кладбище - ЗАЗ-1103 Славута, причем в цветах такси.

Отмечают, что ранее эти машины принадлежали одной службе такси. После ее банкротства Славуты оказались никому не нужны, тем более, что значительная часть авто уже были в плохом техническом состоянии. Потому их всем скопом свезли на свалку.

Часть ЗАЗ мародеры разобрали уже на запчасти. У некоторых машин остался только голый кузов, другие - просто ржавеют под открытым небом. Кладбище ЗАЗ в Энергодаре - уже не один год и вряд ли хотя бы пару авто подлежат восстановлению.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото самых загрязненных радиацией мест чернобыльской зоны, среди которых: местная медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка лома металла, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.

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