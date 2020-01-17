Ученые нашли останки вымершего "танцующего дракона" размером с ворону: фото

В провинции Джехол (Китай) местные ученые вместе с американскими коллегами нашли останки до сих пор неизвестного науке динозавра, который был покрыт перьями и умел летать.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Anatomical Record.

Ученые назвали новый вид Wulong bohaiensis. В переводе с китайского языка Wulong - это "танцующий дракон". Этот ящер был небольшим, размером с современную ворону. Жил на нашей планете 120 млн лет назад.

У дракона была узкая морда, полная острых зубов. Его кости были тонкими и небольшими по размеру. Это животное было покрыто перьями. Оно имело две конечности, похожими на крылья. Кроме того, два длинных пера украшали кончик его хвоста.

Как информировал "Апостроф" ранее, в США, в горном карьере на хребте Катскилл в штате Нью-Йорк были обнаружены окаменелые останки древнего леса , находка датируется возрастом 386 млн лет - концом девонского периода.