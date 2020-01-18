Исчезло 75 процентов живого мира: названа катастрофа, которая привела к вымиранию динозавров

Международная группа исследователей пришла к выводу, что к вымиранию динозавров привели не ледниковый период или вулканическая активность, а падение гигантского астероида.

Об этом сообщает портал Йельского университета.

Ученые-климатологи не исключают, что из-за массивных извержений вулканов существенно меняется климат, потому что в результате их активности в атмосферу выделяется много углекислого и сернистого газов. Но на этот раз предметом исследования стали сроки их выброса.

Были определены более точные сроки выброса вулканического газа с помощью измерения изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта. Ученые выяснили, что большая часть углекислого газа попала туда задолго до удара метеорита. А следовательно, вулканическая активность не могла сыграть решающую роль в исчезновении динозавров.

Возникшее из-за вулканических выбросов глобальное повышение температуры привело лишь к миграции динозавров к Северному и Южному полюсам, но никак не к их вымиранию.

По гипотезе ученых, именно астероид, диаметром в десять километров, врезавшийся 66 миллионов лет назад в нашу планету со скоростью почти 25 километров в секунду, уничтожил более 75 процентов живого мир.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Бразилии археологи обнаружили скелет динозавра, который принадлежит к ранее неизвестному виду.