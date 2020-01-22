В Антарктиде обнаружили останки животного, жившего 100 тыс. лет назад, фото

Исследователи из австралийского Национального музея динозавров нашли в Антарктиде останки гигантского доисторического медведя, который жил там около 100 тысяч лет назад.

Эта находка может изменить представление ученых об ареале обитания гигантских короткомордых медведей. Ранее считалось, что этот вид в Антарктиде не обитал.

Специалисты тщательным образом изучили фрагменты животного и сделали предположение, что оно имело довольно внушительные размеры. Так, по мнению ученых, рост гигантского доисторического медведя мог составлять около двух метров в холке. Когда же зверь вставал на задние лапы, то мог достичь высоты порядка 4-4,5 метров. Весил он в среднем примерно 600 кг, при этом вес крупных самцов мог достигать до 1,4 тонны.

Дальнейшее изучение останков животного позволит ученым получить информацию и о других его особенностях. Также пока специалисты не могут ответить на вопрос, когда именно эти гигантские медведи обосновались в Антарктиде. Предположительно, они переместились из Южной Америки. Однако, эта гипотеза пока требует научного подтверждения.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) открыли новое морское животное, которое способно видеть, не обладая при этом глазами.