RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 января

00:37
Показали еду: сети повеселили фото странной детской экскурсии в России

21 января

22:30
Встреча с Зеленским и "инъекция оптимизма": что сказал Трамп на форуме в Давосе
22:00
Импичмент Трампа: онлайн-трансляция заседания Сената США
20:29
В России назначили новое правительство и министров: список с фамилиями
19:08
Памела Андерсон тайно вышла замуж: кто стал пятым супругом 52-летней звезды Playboy
19:05
Ученые нашли то, из чего создавали древние пирамиды в Перу: фото
19:03
Как в Китае сражаются с новым смертельным вирусом: появились первые видео
19:00
Чем порадовать ее на День святого Валентина: 10 приятных подарков для девушки
18:48
Не знаем, что будет дальше: певица Тейлор Свифт рассказала о смертельной болезни матери
18:06
СМИ заговорили о тайной болезни Оззи Осборна - действительно ли все так плохо
18:05
Появилась меткая карикатура со всадником Путиным на перезагрузку власти в России
17:45
Вера Брежнева показала романтические фото с Константином Меладзе с отдыха в Италии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Антарктиде обнаружили останки животного, жившего 100 тыс. лет назад, фото

среда, 22 января 2020, 01:15
переглянути новину українською

Исследователи из австралийского Национального музея динозавров нашли в Антарктиде останки гигантского доисторического медведя, который жил там около 100 тысяч лет назад.

Эта находка может изменить представление ученых об ареале обитания гигантских короткомордых медведей. Ранее считалось, что этот вид в Антарктиде не обитал.

Специалисты тщательным образом изучили фрагменты животного и сделали предположение, что оно имело довольно внушительные размеры. Так, по мнению ученых, рост гигантского доисторического медведя мог составлять около двух метров в холке. Когда же зверь вставал на задние лапы, то мог достичь высоты порядка 4-4,5 метров. Весил он в среднем примерно 600 кг, при этом вес крупных самцов мог достигать до 1,4 тонны.

Дальнейшее изучение останков животного позволит ученым получить информацию и о других его особенностях. Также пока специалисты не могут ответить на вопрос, когда именно эти гигантские медведи обосновались в Антарктиде. Предположительно, они переместились из Южной Америки. Однако, эта гипотеза пока требует научного подтверждения.

Как ранее сообщал "Апостроф", исследователи из Оксфордского университета (Великобритания) открыли новое морское животное, которое способно видеть, не обладая при этом глазами.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: