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У берегов Ирландии заметили 77-метровый корабль-"призрак": видео

вторник, 18 февраля 2020, 08:56
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У побережья графства Корк, Ирландия, заметили 77-метровый грузовой корабль MV Alta, ходящий под флагом Танзании.

Об этом пишет Guardian.

При этом, как бы странно это не звучало, экипажа на борту судна не оказалось. Представитель береговой охраны предположил, что корабль прибило к берегу из-за шторма "Деннис".

По данным издания, в последний раз этот "корабль-призрак" был замечен полгода назад неподалеку от Африки. Осенью 2018 года также сообщалось о том, что судно проходило к юго-востоку от Бермудских островов. Тогда отмечалось, что корабль, скорее всего, вышел из строя, а членов экипажа спасли.

"Корабль-призрак" был отбуксирован в Гайану, но там его угнали, а уже в августе 2019 года его заметили в сердце Атлантики без экипажа.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи нашли в центре столицы Швеции под землей старинный корабль.

Также ученые нашли в Бермудском треугольнике корабль, пропавший почти 100 лет назад.

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