В Германии провели новые испытания летающего такси: фото и видео

Компания Fraundorfer Aeronautics провела первое испытание перспективного летающего такси.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Naked cience.

Аппарат Tensor 600X пробыл в воздухе около часа, поднимаясь до высоты 500 метров над землей и разгоняясь до скорости 130 км/ч. Также машина выполнила "автожир" - это винтокрылый летательный аппарат, подъемную силу которому обеспечивает свободно вращающийся винт. Управлять такой конструкцией гораздо проще, чем вертолетом или самолетом. А еще "автожир" производит меньше шума, гораздо дешевле и безопаснее: он не так чувствителен к турбулентности, как самолеты, не подвержен штопору и может мягко приземляться при неработающем двигателе.

Отмечают, что салон Tensor 600X рассчитан на шесть пассажиров. Аппарат может подниматься в воздух со взлетной полосы длиной не более 50 метров и лететь без дозаправки 600 километров. Крейсерская скорость машины, согласно проектной документации, составляет 200 км/ч.

Как сообщал "Апостроф", концерн Airbus представил несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana.