Людям с какой группой крови стоит опасаться коронавируса: ученые дали ответ

Люди со II группой крови (группа А в системе АВ0) находятся под самым высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом говорится на сайте медицинских исследований Medrxiv, публикация базируется на исследованиях китайских ученых.

Так, исследование базируется на основании анализов 2173 пациентов из трех больниц в городах Ухань и Шэньчжэнь. При этом 206 образцов были получены у пациентов, которые умерли от коронавируса.

Ученые выяснили, что среди заболевших и тех, кто умер, больше всего людей со II группой крови. Вывод был сделан на основании исследований анализов пациентов трех больниц.

Пока у ученых нет гипотез относительно повышенной опасности коронавируса COVID-19 у лиц со II группой крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США впервые начали тестировать вакцину от коронавируса на людях - ее ввели четырем добровольцам, которые были заражены опасным COVID-19.

До этого известный украинский врач опроверг несколько известных мифов о коронавирусе и его лечении.