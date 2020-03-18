На шотландском острове нашли полсотни следов динозавров Юрского периода: фото

Палеонтологи из Эдинбургского университета (Шотландия) на острове Скай обнаружили следы динозавров, которые существовали здесь 170 миллионов лет назад.

О результатах исследований ученых коротко сообщает Eurek Alert.

Открытие совершили палеонтологи Пейдж де Поло и Стивен Брусатт при изучении окаменелых прибрежных отмелей этого острова, который известен большим количеством найденных здесь ископаемых ящеров и отличается большим разнообразием экосистемы Юрского периода, к которому принадлежат находки. Отпечатки ног динозавров были скрыты под водой и песками, но недавно обнажились после мощных штормов, обрушившихся на побережье.

На двух ископаемых участках палеонтологи обнаружили около 50 следов динозавров, возраст которых около 170 миллионов лет. Одну из этих цепочек, скорее всего, оставил стегозавр - травоядный ящер, которого отличают костяные пластины на спине и шее. Ранее его следов на этом острове не находили. Также палеонтологи идентифицировали трехпалые следы ранних хищных тероподов - особей разного размера, которые перемещались на двух ногах.

"Эти новые следы дают нам гораздо более четкое представление о динозаврах, которые жили в Шотландии 170 миллионов лет назад. Мы знали, что здесь существовали гигантские длинношеие зауроподы и хищники размером с джип. Теперь мы можем добавить к этому списку стегозавров", - сообщил соавтор открытия Стивен Брусатт.

Находки доказывают, что этот шотландский остров ранее был частью большой процветающей экосистемы. Примечательно, что следы были найдены в районе, который интересен не только ученым, но и туристам.

Как сообщал "Апостроф", ранее немецкие палеонтологи при помощи мощных источников нейтронов провели томографию окаменевших яиц из кладки динозавра-овирапторида и сделали невероятное открытие.