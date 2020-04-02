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Ученые раскрыли загадку первобытного человека из Африки: фото

четверг, 02 апреля 2020, 19:08
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Исследователи из Австралии нашли ответ на загадку черепа так называемого "Родезийского человека", которая не давала покоя ученым на протяжении почти 100 лет

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature.

В 1921 году в Замбии был обнаружен окаменевший череп, первая окаменелость вымершего человеческого вида, найденная в Африке. Ее назвали "Родезийский человек" – ученые изначально отнесли его к новому виду, который получил название Homo rhodesiensis. Однако теперь большинство исследователей относят его к виду Homo heidelbergensis, который обитал в некоторых частях Африки и Европы, около 600 тысяч лет назад.

Предполагаемый возраст находки составлял 500 тысяч лет, однако уверенности по этому поводу у ученых не было, что не позволяло найти место "родезийского человека" на генеалогическом древе Homo Sapiens. Однако команда во главе с геохронологом Райнером Грюном из Университета Гриффита в Австралии провела новое датирование, использовав современные технологии. Компьютерное сканирование помогло определить, что возраст черепа составляет около 299 тысяч плюс-минус 25 тысяч лет.

Новая датировка породила и новые вопросы о видовой принадлежности этого существа. По мнению Райнера Грюна, сразу же под сомнение попала теория о том, что он был прямым предком человека разумного. Считается, что наш вид появился более 300 тысяч лет назад в Африке, а затем распространился по всему миру.

Фото: Kevin Webb/NHM Image Resources/The Trustees of the Natural History Museum in London/Handout via REUTERS

Соавтор исследования, антрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне считает, что новая датировка может указывать, по меньшей мере, на три человеческих вида, обитавших в Африке около 300 тысяч лет назад. Отмечается, что "Родезийский человек" мог быть не предком, но представителем нашего вида Homo sapiens, обитавшего в то время на территории современных Марокко и Эфиопии.

Кроме того, он мог принадлежать к виду Homo heidelbergensis, жившему в южно-центральной Африке. Третий вариант: вид Homo naledi в Южной Африке, который хорошо известен своими примитивными особенностями. Впрочем, есть и еще один вариант: исследование косвенно подтверждает теорию о том, что эволюция человеческого вида была не линейной. Африка могла быть "плавильным котлом" эволюции, допускающим скрещивание множества разных видов гоминидов.

Череп "Родезийского человека" обладает примитивными чертами: у него было широкое лицо, плоский лоб и огромные надбровные дуги. В то же время размер его мозга был сопоставим с размером мозга нашего вида того периода времени. Впрочем, сейчас ученые склоняются к версии о том, что "Родезийский человек" был представителем вида Homo heidelbergensis. Новое исследование не обнаружило у него много черт, характерных исключительно для Homo sapiens. По мнению Криса Стрингера, форма его лица не соответствует наследственной структуре нашего вида.

Как ранее сообщал "Апостроф", ученые обнаружили три новых вида летающих рептилий - птерозавров, которые жили в Сахаре 100 млн лет назад.

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