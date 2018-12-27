Пуля попала в руку: в Дании пытались убить известного футболиста

В Копенгагене было совершено покушение на экс-нападающего сборной Дании по футболу Ники Билле Нильсена.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что в Нильсена стреляли из огнестрельного оружия. Футболист был ранен в правую руку,.

Причины покушения на футболиста пока неизвестны. По данному делу полицией задержаны 30-летний мужчина и 23-летняя женщина, которые не признают себя виновными. Полицейские также ведут поиски третьего подозреваемого, который успел скрыться с места преступления.

Отметим, что по ходу карьеры 30-летний Нильсен выступал за испанские "Вильярреал" и "Райо Вальекано", французский "Эвиан", норвежский "Русенборг" и ряд других клубов. На данный момент нападающий является игроком датского "Люнгбу". За сборную Дании Нильсен провел три матча и забил один гол.

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