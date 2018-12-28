Усик откровенно высказался об украинском языке

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который был признан лучшим боксером 2018 года, объяснил, почему не разговаривает на украинском языке.

Слова Усика приводит expres.online.

"Это мой язык, моих родителей и моих предков. Однако я рос в регионе, где практически все общаются на русском. Поэтому в быту я чаще использую русский язык. Я чувствую, что мой украинский не чистый, а разговаривать на суржике я не хочу", - отметил Усик.

При этом чемпион мира пообещал в будущем начать разговаривать на украинском.

"Обещаю, что в скором времени публично буду говорить на украинском", - сказал боксер.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сеть развеселило фото с Усиком и еще двумя известными украинскими спортсменами.