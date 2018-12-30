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Путин сделал неожиданное заявление о российском шахматисте, поддержавшего Украину в вопросе Крыма

воскресенье, 30 декабря 2018, 16:21

Президент России Владимир Путин поздравил российского шахматиста Даниила Дубова, который стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Ранее Дубов выразил поддержку Украине, заявив, что ему стыдно за аннексию Крыма.

Слова Путина приводит официальный сайт президента России.

"Уважаемый Даниил Дмитриевич!

От души поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира – 2018.

Вы на "отлично" выступили на "домашних" соревнованиях, сумели собраться, сосредоточиться и блестяще справились с поставленными целями. Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России.

Желаю Вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками!

Владимир Путин", - говорится в заявлении главы РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жители оккупированного Крыма пожаловались в сети на некачественные ремонты дорог в Евпатории.

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