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Болейте за сборную Украины: Шевченко подвел итоги и поздравил фанатов с Новым годом

вторник, 01 января 2019, 09:14

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги 2018 года для национальной команды, а также поздравил болельщиков с 2019 годом.

Слова Шевченко приводит официальный сайт ФФУ.

"Это был очень важный год для становления сборной Украины. Наша с ребятами работа принесла первые результаты, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Перед нами стоят еще более сложные задачи. Я желаю всем игрокам в новом году здоровья, сил, хорошего настроения и побед!

Все матчи этого года были важными с точки зрения развития игры. Мы провели очень активную весну в поединках с соперниками разной силы и различных футбольных школ. Нам удалось посмотреть в действии всех тех, на кого мы рассчитывали. Осенью команда сосредоточенно и дисциплинированно провела групповой турнир Лиги наций. Досрочная победа в турнире дала нам возможность для экспериментов в конце года, в результате тренерский штаб получил много материала для анализа и подготовки команды к играм в отборочном турнире Евро-2020", - сказал Шевченко

"Я хочу пожелать не только болельщикам, но и всем нам мира, процветания родной страны! Будьте всегда вместе - ну и, конечно, болейте за сборную Украины! Мы играем для вас", - добавил главный тренер сборной Украины.

Напомним, в 2018 году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и 1 раз проиграла. "Желто-синим" удалось успешно выступить в дебютной Лиге наций - подопечные Шевченко выиграли свою группу и получили возможность повыситься в классе.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что игроки сборной Украины поздравили болельщиков с Новым годом.

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