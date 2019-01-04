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Усик признался, что будет делать, если монахи Лавры примкнут к ПЦУ

пятница, 04 января 2019, 13:59

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что станет верующим Православной церкви Украины, если в ПЦУ перейдут монахи Киево-Печерской лавры.

Слова Усика приводит expres.online.

"Готов ли я стать верующим ПЦУ? Если монахи Киево-Печерской лавры перейдут к единой Украинской православной церкви, то я тоже это сделаю. Если они решат быть с Русской православной церковью, то буду там, где будут мои духовные наставники", - сказал украинский боксер.

"Скажу откровенно: я переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Я с ними регулярно общаюсь, черпаю от них духовную пищу. Понимаю, что их не стоит втягивать в конфликты. Нельзя запрещать этим людям молиться, потому что это их миссия на Земле.

Да, я уже заявлял, что буду защищать монахов Киево-Печерской лавры, если на них нападут радикалы. Однако надеюсь, что до этого дело не дойдет и здравый смысл победит. Верю, что церковные деятели и государственные мужи договорятся, никто ничего не будет забирать силой, монахов не будут выселять принудительно с лавры", - также отметил Усик.

Напомним, Усик является прихожанином церкви Московского патриархата.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Усик рассказал о своих поездках на Донбасс.


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