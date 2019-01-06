90-летнего американского спортсмена лишили мирового рекорда из-за допинга

90-летний американский велогонщик Карл Грув был лишен мирового рекорда из-за употребления запрещенных веществ.

Об этом сообщает The Telegraph.

Грув стал рекордсменом в дисциплине спринт на чемпионате США в возрастной категории 90-94 года. При допинг-тесте у него в организме обнаружили стероид эпитренболон, который является допингом. По версии американца, вещество попало в его организм с мясом, которое он ел перед гонкой. Однако, при тесте у него были выявлены следы еще одного запрещенного препарата – кломифена.

Препарат тренболон используется для увеличения мышечной массы и повышения силовых показателей.

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