В матче старейшего футбольного турнира произошел неприятный конфуз с арбитром: видео

В матче 1/32 финала старейшего футбольного турнира в мире Кубка Англии между "Уокингом" и "Уотфордом" произошел конфуз с ассистентом арбитра.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter EmiratesFACup.

Во время одного из игровых эпизодов футболисты вели борьбу за мяч у боковой линии поля, и нападающий "Уотфорда" Айзек Саксесс вытолкнул арбитра за рекламный щит. К счастью, для рефери все обошлось без травмы, на свое падение он отреагировал с улыбкой.

Стоит отметить, что пользователей сети неприятно удивил тот факт, что футболист не извинился перед рефери или не помог ему подняться с газона, а с невозмутимым видом пошел дальше. В то же время арбитра поддержал игрок "Уокинга", который даже не участвовал в эпизоде.

"Я бы остановился, чтобы убедиться, что рефери в порядке. Хорошие манеры ничего не стоят...", "Саксесс - просто очередной испорченный футболист, которому платят слишком много", "Сразу видно, кто здесь джентельмен", "Позор игроку "Уотфорда", ему должно быть стыдно", - комментируют инцидент болельщики.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что футболист "Манчестер Юнайтед" оконфузился после замены.