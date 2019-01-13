"Манчестер Юнайтед" продлил победную серию, выиграв битву тура в чемпионате Англии

В центральном матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Юнайтед". Гости одержали минимальную победу.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" вышел вперед в концовке первого тайма - после паса Поля Погба Маркус Рэшфорд вошел в штрафную и низом пробил в дальний угол.

После перерыва "Тоттенхэм" имел ряд моментов, чтобы сравнять счет, но великолепный матч провел Давид Де Хеа - голкипер сохранил для "Манчестер Юнайтед" победный результат.

Отметим, что Уле-Гуннар Сульшер стал первым в истории "МЮ" тренером, который стартовал во главе команды с шести побед подряд.

После этого матча у "Тоттенхэма" осталось 48 очков, "шпоры" идут в АПЛ третьими. "Манчестер Юнайтед" набрал 41 очко и занимает шестое место.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Рэшфорд, 44

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс (Льоренте, 81), Сиссоко (Ламела, 42), Алли, Эриксен, Кейн, Сон.

"МЮ": де Хеа, Янг, Шоу, Линделеф, Джонс, Матич, Лингард (Далот, 83), Эррера, Погба (Мактоминай, 90+3), Рэшфорд, Марсьяль (Лукаку, 73).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" сенсационно выбыл из Кубка Англии.