Один из лидеров сборной Украины близок к переходу турецкий топ-клуб

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщает SuperHaber.

По данным источника, турецкий клуб достиг соглашения с "Шальке" по трансферу украинского хавбека. Его трансфер может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Коноплянка может перейти в "Фенербахче". Также у футболиста произошел конфликт с главным тренером "Шальке" Доменико Тедеско.

29-летний Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2016 года из "Севильи" на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил трансфер игрока за 12,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский защитник Василий Кравец перешел в "Леганес".