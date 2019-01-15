Воспитанник лучшего клуба мира перейдет в "Динамо": подробности трансфера

Испанский нападающий голландского футбольного клуба "Виллем II" Фран Соль перейдет в киевское "Динамо".

Об этом сообщает Voetbal international.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 3,25 миллионов евро. Форвард прибудет в расположение "Динамо" сегодня, 15 января, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с украинским клубом долгосрочный контракт.

26-летний Соль является воспитанником мадридского "Реала", который несколько недель назад стал победителем клубного чемпионата мира, но не провел за королевский клуб ни одного матча. В нынешнем сезоне он провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов. Также он выступал за "Луго", "Овьедо" и "Вильярреал".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Александрия" может усилиться бразильским нападающим.