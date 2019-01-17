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"Барселону" могут сурово наказать за нарушение правил Кубка Испании

четверг, 17 января 2019, 20:11

Каталонскую "Барселону" могут исключить из Кубка Испании, так как за команду выступал дисквалифицированный защитник Чуми Брандарис.

Молодой футболист заработал 5 желтых карточек в третьем дивизионе, где играет за "Барселону Б", после чего должен был пропустить один матч.

“Каталонский клуб нарушил правила дисциплинарного кодекса, когда в первом матче 1/8 финала против Леванте (1:2) на поле вышел защитник Чуми Брандарис”, – пишет местное издание El Mundo.

В дисциплинарном кодексе испанского футбола прописано, что пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может принимать участия в матчах других турниров, в том числе в играх за основную команду.

"Барселона" не согласна с обвинениями и уже ответила на заявления El Mundo. В клубе сослались на изменения в правилах, произошедшие в ноябре 2018 года. В "Барселоне" уточнили, что легкие дисквалификации футболисты должны отбывать только в том турнире, где они получены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что авторитетный журнал FourFourTwo назвал имя лучшего футболиста мира, им стал игрок "Барселоны".

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