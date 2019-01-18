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Хотелось наказать: Усик назвал самого мерзкого соперника

пятница, 18 января 2019, 10:55

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал, что самым неприятным его соперником был немец Марко Хук (41-5-1, 28 КО).

Слова Усика приводит его официальный Youtube-Канал.

"С Хуком был очень интересный поединок. Как раз в нем я начал более умно действовать. Потому что чем сложнее оппонент, тем ты больше из себя достаешь откуда-то из запасов, ячеечки. Это хорошо, потому что это рост. Когда эти ячейки не открываются, ты стоишь на месте.

Конечно, хотелось дать ему. Но судья рано остановил, не до конца Марко получил, что должен был. С Хуком происходило нечто неимоверное, он горел, как дом со сруба, он пылал, но огнетушителя не было. Это его обратная сторона – обзывался, сквернословил, толкался.

Конечно, хотелось ему врезать, я ему по печенке нормально там врезал. Когда он стоит уже такой помятый, становишься добрее к человеку. Но у меня не было к нему злобы, хотелось именно по-спортивному наказать его. Так где-то и получилось. Плюс еще ему рефери помог, хотя можно еще было секунд 10, там бы еще ударчиков 5 вылетело", – сказал Усик.

Бой между Усиком и Хуком состоялся 9 сентября 2017 года в Берлине. Поединок состоялся в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В ходе боя Хук регулярно наносил украинцу запрещенные удары. В одном из моментов рефери даже снял одно очко с Хука за удар по затылку Усика. Бой завершился в 10-м раунде в пользу Усика. Рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

В последствии Усик стал победителем WBSS, завоевав титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик кардинально сменил имидж в день рождения.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Усик, бокс

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