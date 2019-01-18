Стало известно о планах "Динамо" на трансферном рынке

Известный журналист Артем Франков сообщил, что киевское "Динамо" может усилиться еще двумя футболистами в зимнее трансферное окно. Ранее киевляне приобрели нападающего "Виллем II" Франа Соля.

Об этом Франков написал в своей конференции на сайте Matchday.

"В свете травмы Беседина – трансферная кампания "Динамо" никак не должна закончиться. Планируются еще два трансфера", - написал Франков.

Напомним, что Беседин получил травму голеностопа и ему может потребоваться операция. В этом случае восстановление форварда займет три-четыре месяца.

После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 38 очков. Отставание киевлян от лидирующего "Шахтера" составляет семь очков.

Ближайший матч "Динамо" проведет 14 февраля на выезде с "Олимпиакосом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в "Бешикташ".