Пропажа самолета с известным футболистом: в полиции рассказали подробности поисков

В полиции острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, рассказали о ходе поисков пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Об этом сообщает Twitter полиции Гернси.

"Поиски самолета приостановлены в связи с закатом солнца. По плану поиски возобновятся завтра на рассвете. Поиски длились в течение 15 часов при помощи воздушных и морских средств Нормандских островов, Великобритании и Франции. В воде мы обнаружили несколько объектов, но нам не удалось определить, относятся ли какие-либо из них к пропавшему самолету.

Мы не обнаружили признаков самолета. Если они сели в воду, то их шансы на выживание очень малы", - говорится в отчете полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава поисковой группы пропавшего самолета сделал неутешительный прогноз на итоги поисков.