Все упирается в деньги: агент сделал заявление о карьере игрока сборной Украины

Агент украинского защитника Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал возможный уход футболиста из греческого ПАОКа.

Слова Пироженко приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

"На данный момент Евгений Хачериди - игрок ПАОКа. Если мы найдем такое предложение, которое устроит и клуб, и игрока, то будем рассматривать опцию трансфера.

Интерес со стороны других клубов есть. Вопрос упирается в деньги - то, что хочет ПАОК, и условия Жени. Вскоре будет видно. Мы работаем над трансфером. Он хочет играть, а ПАОК не предоставляет ему таких шансов. Поэтому мы ищем клуб, в котором он в первую очередь будет играть. Какая это будет страна и клуб, посмотрим", - сказал агент.

"Интерес из Германии? Да, он есть, но от команды, которая не может заплатить столько, сколько хочет ПАОК. Это просто интерес, дело даже не дошло до переговоров. Это слухи", - добавил Пироженко.

Отметим, что после ухода из киевского "Динамо" Хачериди не сумел закрепиться в составе ПАОКа - в осенней части сезона защитник провел в составе греческого клуба только 10 матчей.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее также стало известно о том, что Хачериди отклонил предложение из Казахстана.