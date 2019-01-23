Пропажа самолета с известным футболистом: появилась обнадеживающая информация

Полиция острова Гернси сообщила, что аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, возможно, не погиб во время крушения самолета.

Об этом сообщает Twitter полиции.

"Мы продолжаем поиски на основе четырех вариантов:

1. Они приземлились в другом месте, но не могут выйти на связь.

2. Они приводнились, их подобрал корабль, но они не вышли на связь.

3. Они приводнились и использовали спасательный плот, который был в самолете.

4. Самолет разбился при падении в воду и они остались в море.

Кроме того, поисковая группа обнаружила в море несколько предметов, которые, возможно, являются частями самолета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сала отправил леденящее душу сообщение из самолета.