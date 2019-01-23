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Пропажа самолета с известным футболистом: появилась обнадеживающая информация

среда, 23 января 2019, 12:40

Полиция острова Гернси сообщила, что аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, возможно, не погиб во время крушения самолета.

Об этом сообщает Twitter полиции.

"Мы продолжаем поиски на основе четырех вариантов:

1. Они приземлились в другом месте, но не могут выйти на связь.

2. Они приводнились, их подобрал корабль, но они не вышли на связь.

3. Они приводнились и использовали спасательный плот, который был в самолете.

4. Самолет разбился при падении в воду и они остались в море.

Кроме того, поисковая группа обнаружила в море несколько предметов, которые, возможно, являются частями самолета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сала отправил леденящее душу сообщение из самолета.

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