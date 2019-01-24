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Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Антхольце: расписание трансляций

четверг, 24 января 2019, 10:50

24 января в итальянском Антхольце пройдет женская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону.

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Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В общем зачете Кубка мира в данный момент лидирует итальянка Доротея Вирер, которая набрала 498 очков. На втором месте идет ее соотечественница Лиза Витоцци (480). Также в тройку входит представительница Словакии Паулина Фиалкова (449). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 28 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" приводил слова старшего тренера женской сборной Украины Андрея Прокунина, который сообщил, что Юлия Джима пропустит этап Кубка мира в Антхольце.

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