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В британской полиции приняли важное решение в деле о пропавшем футболисте

четверг, 24 января 2019, 19:30

Полиция острова Гернси, который находится в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией, прекратила активные поиски пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой.

Об этом сообщает официальный Twitter полиции.

"Несмотря на усиленные поиски, которые прошли в зоне площадью в 1,7 тысяч квадратных миль, мониторинг мобильной связи, а также изображений со спутника, нам не удалось обнаружить никаких следов самолета, пилота или пассажира.

После анализа поисков, принято сложное решение о завершении поисковой операции. Шансы на выживание у них являются крайне низкими. Мы не закрываем дело и просим все суда, которые будут в этой зоне, присматриваться к возможным следам пропавшего самолета".

Напомним, что 28-летний Сала вылетел из Франции в Уэльс вечером 21 января, но не прибыл на место назначения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сала успел отправить сообщение, перед тем, как связь с ним прервалась.

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