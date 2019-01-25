Очередное теннисное класико: определились финалисты Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, стал вторым финалистом турнира Большого Шлема Australian Open.

В полуфинале серб без проблем победил француза Люку Пуйя в трех партиях, позволив ему выиграть всего четыре гейма.

Новак Джокович (Сербия) - Люка Пуй (Франция) - 6:0, 6:2, 6:2

Джокович в седьмой раз в своей карьере вышел в финал Australian Open. Ранее он шесть раз становился победителем турнира.

Вторым финалистом стал испанец Рафаэль Надаль, который накануне в трех сетах разгромил грека Стефаноса Циципаса. В данный момент Надаль занимает второе место в рейтинге АТР.

Для Надаля выход в финал австралийского турнира стал пятым в карьере, но выигрывал он его всего один раз.

Поединок Джокович - Надаль состоится 27 января и начнется в 10:30 по киевскому времени. Ранее они встречались в турнирах АТР уже 52 раза. Небольшим преимуществом в личных встречах владеет Джокович, который побеждал 27 раз против 25 побед у Надаля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились финалистки Australian Open.