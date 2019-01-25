Украинские биатлонисты вошли в двадцатку лучших на Кубке мира в Антхольце

Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный вошли в топ-20 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Прима прошел дистанцию без промахов и финишировал на одиннадцатом месте, уступив лидеру 47 секунд. Пидручный допустил один промах и завершил гонку на девятнадцатой позиции.

Победу в спринте одержал лидер сезона, норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал его соотечественник Эрленд Бьонтегорд, а третьим - француз Антонен Гигонна.

1. Йоханнес Тиннес Бо (Норвегия) (0+1) 23:53,9

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) (0+0) +17,5

3. Антонен Гигонна (Франция) (0+1) +20,2

11.Артем Прима (Украина) (0+0) +47,0

19. Дмитрий Пидручный (Украина) (1+0) +1:06,1

69. Руслан Ткаленко (Украина) (0+1) +2:34,9

90. Артем Тищенко (Украина) (1+1) 3:23,5

Таким образом, Прима и Пидручный 26 января выступят в гонке преследования.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женской спринтерской гонки в Антхольце.