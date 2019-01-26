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"Динамо" потерпело поражение от чешского клуба: опубликовано видео

суббота, 26 января 2019, 15:14

Киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на сборе в испанской Марбьлье. Соперником "Динамо" была чешская "Спарта.

Встреча завершилась поражением киевлян со счетом 2:3.

Уже к перерыву динамовцы пропустили дважды. Во втором тайме Виктор Цыганков и Ахмед Алибеков счет сравняли. Но на 81-й минуте Адам Гложек принес "Спарте" победу.

"Динамо" - "Спарта" - 1:3

Голы: Тете (17), Станчу (45+1), Гложек (80) - Цыганков (47), Алибеков (63)

ВИДЕО ГОЛОВ "ДИНАМО"

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее на сборе в Испании "Динамо" разгромило "Бохум" и упустило победу в матче со "Стяуа".

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