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Легендарный теннисист перенес сложнейшую операцию: опубликовано фото

вторник, 29 января 2019, 15:24

Британский теннисист Энди Маррей перенес операцию по восстановлению тазобедренного сустава.

Как написал в социальной сети двукратный олимпийский чемпион, он надеется, что эта операция станет "концом всей боли".

"В понедельник утром в Лондоне я перенес операцию на тазобедренном суставе. Сейчас чувствую себя немного уставшим, но надеюсь, что это будет концом всей боли. Теперь у меня металлическое бедро", – сообщил спортсмен в Instagram.

Отметим, что в январе 2018 года британец уже перенес операцию, но она не дала должного результата.

Трехкратный победитель турниров Большого шлема объявил о завершении карьеры в этом году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вокруг лучших теннисисток Украины разгорелся скандал из-за денег.

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