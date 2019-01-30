"Барселона" понесла серьезнейшую потерю перед битвой с "Севильей" в Кубке Короля

Стал известен состав "Барселоны" на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи", который состоится сегодня, 30 января. В первом матче "Севилья" победила со счетом 2:0.

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

К этому матчу не успел восстановиться после травмы один из лидеров каталонского клуба нападающий Усман Дембеле. Также в лазарете каталонцев находятся защитник Самуэль Умтити и полузащитник Рафинья.

Состав "Барселоны" на матч выглядит так:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлесен;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Томас Вермален;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Карлес Аленья, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Малком, Кевин-Принс Боатенг.

Матч "Барселона" - "Севилья" состоится на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22:30.

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