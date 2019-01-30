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Где смотреть онлайн Барселона - Севилья: расписание трансляций

среда, 30 января 2019, 09:20

30 января состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют "Барселона" и "Севилья". Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:30.

Прямую трансляцию противостояния двух испанских топ-клубов покажет Eurosport. Также матч можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ". В Украине трансляция не запланирована.

В первом матче победу одержала "Севилья" со счетом 2:0.

Напомним, что "Барселона" и "Севилья" встречались в финале Кубка Испании в прошлом сезоне. Тогда уверенную победу со счетом 5:0 одержал каталонский клуб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" провернула самый крупный трансфер зимы.

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