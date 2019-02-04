Пропажа самолета с известным футболистом: спасатели сделали важное заявление

Во время поисковой операции в Ла-Манше спасатели нашли фюзеляж самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Поисковики установили, что внутри него находится тело.

Пока точно неизвестно, кого именно нашли в затонувшем самолете. В заявлении отделения по расследованию авиационных происшествий заявили, что спасатели уже сообщили семьям Салы и пилота Дэвида Ибботсона, который также был на борту.

"К несчастью, на кадрах видео видно как минимум одного человека среди обломков самолета. Сейчас рассматриваем следующие шаги, общаясь при этом с семьями пилота и пассажира, а также полицией", — говорится в сообщении ведомства.

Фюзеляж самолета был обнаружен еще вчера.

Самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала, пропал над Ла-Маншем 28 января. Полиция обыскала около 1700 квадратных километров на суше и на море, после чего прекратила поиски. Операция была возобновлена по просьбе родственников футболиста.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа возможная причина крушения самолета с Салой.