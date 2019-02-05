В Испании суд вынес громкий приговор знаменитому тренеру

Португальский тренер Жозе Моуринью, который упал на хоккее в России, получил 12 месяцев тюрьмы за сокрытие доходов.

Об этом сообщает El Pais.

По данным источника, специалист отбудет наказание условно и заплатит штраф в размере двух миллионов евро. Такое наказание португальцу вынес испанский суд. В 2011-2012 годах Моуринью, будучи главным тренером мадридского "Реала", скрыл доходы за использование имиджевых прав.

Напомним, что некоторое время назад подобное наказание было вынесено экс-форварду "Реала" Криштиану Роналду, который сейчас выступает за "Ювентус". Роналду был осужден на 23 месяца условно и приговорен к штрафу в размере 18,8 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России жестко прокомментировали падение Моуринью на льду перед хоккейным матчем.