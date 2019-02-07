Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА.

Рейтинг был опубликован на официальном сайте Международной федерации футбола.

По сравнению с декабрьским рейтингом украинская сборная опустилась с тридцатой на двадцать восьмую позицию.

Украинцы не проводили матчей, однако их обошли сборные Ирана и Японии, которые принимали участие в Кубке Азии.

На вершине рейтинга изменений не произошло - возглавляет его по-прежнему сборная Бельгии.

1 (-). Бельгия – 1727 очков

2 (-). Франция – 1726

3 (-). Бразилия – 1676

4 (-). Хорватия – 1634

5 (-). Англия – 1631

6 (-). Португалия – 1614

7 (-). Уругвай – 1609

8 (-). Швейцария – 1599

9 (-). Испания – 1591

10 (-). Дания – 1589

30 (28). Украина – 1482

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что стало известно место проведения первых домашних матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020.