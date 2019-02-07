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Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА

четверг, 07 февраля 2019, 13:58

Сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА.

Рейтинг был опубликован на официальном сайте Международной федерации футбола.

По сравнению с декабрьским рейтингом украинская сборная опустилась с тридцатой на двадцать восьмую позицию.

Украинцы не проводили матчей, однако их обошли сборные Ирана и Японии, которые принимали участие в Кубке Азии.

На вершине рейтинга изменений не произошло - возглавляет его по-прежнему сборная Бельгии.

1 (-). Бельгия – 1727 очков
2 (-). Франция – 1726
3 (-). Бразилия – 1676
4 (-). Хорватия – 1634
5 (-). Англия – 1631
6 (-). Португалия – 1614
7 (-). Уругвай – 1609
8 (-). Швейцария – 1599
9 (-). Испания – 1591
10 (-). Дания – 1589
30 (28). Украина – 1482

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что стало известно место проведения первых домашних матчей сборной Украины в отборе на Евро-2020.

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