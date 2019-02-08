Месси впереди Роналду: названы самые высокооплачиваемые футболисты Европы

Самым высокооплачиваемым футболистом в Европе является аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который по размеру зарплаты почти в два раза опережает португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

Месси получает 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Оклад Роналду составляет 4,7 миллиона евро в месяц. Также в тройку входит французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн (3,3 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в Европе выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 миллиона евро в месяц

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7

3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 3,3

4. Неймар (ПСЖ) – 3,06

5. Луис Суарес ("Барселона") – 2,9

6. Гарет Бэйл ("Реал") – 2,5

7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") – 2,3

8. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 2,28

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 1,73

10. Месут Озил ("Арсенал") – 1,6

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