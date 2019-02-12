Рома - Порту: стартовые составы

Стали известны стартовые составы итальянской "Ромы" и португальского "Порту" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Риме сегодня, 12 февраля.

РОМА - ПОРТУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча - в 22.00.

Рома: Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Де Росси, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Эль-Шаарави

Запасные: Жуан Жезус, Клюйверт, Маркано, Н'Зонзи, Ольсен, Пасторе, Сантон

Порту: Касильяс, Милитао, Фелипе, Пепе, Алекс Теллес, Данилу, Эррера, Отавио, Фернандо Андраде, Соарес, Браими

Запасные: Вана, М. Перейра, Бруну Кошта, О. Торрес, Эрнани, А. Перейра, Адриан Лопес

Обслужит встречу голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный арбитр - Кевин Блом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Рома" опозорилась в Кубке Италии.