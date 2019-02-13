Греческий топ-клуб планирует радикальные решения перед битвой с "Динамо" в Лиге Европы

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш собирается произвести серьезные изменения в стартовом составе перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы с киевским "Динамо", который состоится завтра, 14 февраля.

Об этом сообщает gazzetta.gr.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН



По сведениям издания, Мартинш остался крайне недоволен игрой некоторых футболистов в матче чемпионате Греции с ПАОКом (1:3). Недовольство тренера вызвали Бибрас Натхо, Мигель Герреро, Лазарос Христодулопулос и Леонардо Куртис. Вместо них на поле, скорее всего, появятся Мохамед Камара, Кока, Жил Диаш и Константинос Цимикас.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Также есть проблемы со здоровьем у Омара Эльабделлауи и Костаса Фортуниса.

Матч "Олимпиакос" - "Динамо" пройдет в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис", и начнется в 19:55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч с "Олимпиакосом" будет судить знакомый "Динамо" арбитр.