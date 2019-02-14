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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Шахтер - Айнтрахт: расписание трансляций

четверг, 14 февраля 2019, 12:20

14 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Встреча пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".В России встречу будет транслировать телеканал "Матч! Футбол 1".

ШАХТЕР - АЙНТРАХТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первой части сезона "Шахтер" занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и перешел в Лигу Европы. "Айнтрахт" с максимальным количеством очков завершил групповой этап ЛЕ.

Как сообщал "Апостроф", "Шахтер" сыграл вничью в последнем контрольном матче перед Лигой Европы.

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