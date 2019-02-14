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Олимпиакос - Динамо: стартовые составы

четверг, 14 февраля 2019, 19:10

Стали известны стартовые составы греческого "Олимпиакоса" и киевского "Динамо" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдет в Пирее сегодня, 14 февраля.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Олимпиакос: Са, Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас, Гильерме, Камара, Диаш, Фортунис, Поденсе, Хассан

Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный

Начало встречи - в 19.55. Главный арбитр - Крейг Поусон (Великобритания)

Ранее "Апостроф" сообщал о проблемах "Динамо" с составом перед матчем с "Олимпиакосом".

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