Проблемы с алкоголем: в семье легендарного английского футболиста вспыхнул громкий скандал

Легендарный английский футболист Уэйн Руни может потерять семью из-за злоупотребления алкоголем.

Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, жена Руни Колин потребовала от мужа пройти курс лечения от алкогольной зависимости. В противном случае женщина собирается подать на развод.

В прошлом году Руни был арестован из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом с ним в машине находилась девушка. Узнав об этом, Колин ушла от Руни, но затем супруги помирились.

Уэйн и Колин женаты с 2008 года и у них четверо сыновей.

33-летний Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив 53 гола в 120 матчах.

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