Где смотреть онлайн смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций

17 февраля в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити состоится смешанная эстафета.

СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЫ

Начало гонки - в 23.05.

Прямую трансляцию смешанной эстафеты можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире будет транслировать телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция эстафеты будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В текущем сезоне смешанная эстафета ранее проводилась только на этапе в Поклюке. Победу в ней одержала сборная Франции, а Украина стала девятой.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах мужского спринта в Солт-Лейк-Сити.