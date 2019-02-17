Матч чемпионата Италии завершился феерическим разгромом со счетом 20:0: видеообзор

В матче итальянской Серии С "Кунео" уничтожил "Про Пьяченцу" со счётом 20:0.

Эту встречу "Про Пьяченца" вынуждена была начать в составе из семи игроков, причем одним из них оказался массажист команды. Позднее на поле в составе гостей смог выйти восьмой футболист, забывший паспорт, который затем привез его отец.

"Про Пьяченца" из-за финансовых проблем потеряла всех игроков основного состава и вынуждена доигрывать сезон молодыми футболистами.

"Кунео" - "Про Пьяченца" - 20:0 (16:0)

Голы: Дефенди (3, 4, 16, 20, 22), Канис (8, 10, 17, 30, 32, 36), Эммауссо (15, 31, 84), Касо (24), Ди Стефано (38, 44, 89), Феррьери (58), Альваро (78)

В данный момент "Кунео" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии С, "Про Пьяченца" находится на последней, 20-ю позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бенфика" разгромила "Насьонал" со счетом 10:0 в чемпионате Португалии.