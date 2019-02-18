Челси - Манчестер Юнайтед: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые сыграют в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало матча в 21:30.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Азар, Игуаин

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Дзаппакоста, Баркли, Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Шоу, Линделеф, Смоллинг, Янг, Погба, Матич, Эррера, Мата, Рэшфорд, Лукаку

Запасные: Байи, Далот, де Хеа, Мактоминай, Перейра, Фред, Санчес

Главный арбитр - Кевин Френд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эмблема "Манчестер Юнайтед" подверглась цензуре по необычной причине.