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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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19 февраля

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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Бавария: расписание трансляций

вторник, 19 февраля 2019, 09:13

19 февраля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов - "Ливерпуль" будет принимать "Баварию".

ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире противостояние "Ливерпуля" и "Баварии" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России встреча покажет "Матч ТВ".

ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф со второго места в группе С, лишь по дополнительным показателям опередив "Наполи". В то же время "Бавария" без поражений заняла первое место в группе Е - мюнхенцы набрали 14 очков из 18 возможных.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что футболист "Баварии" забил автогол на первых секундах матча.

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