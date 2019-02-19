Лион - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы французского "Лиона" и испанской "Барселоны" на матч 1/8 финала Лиги Европы, который пройдет сегодня, 14 февраля, во Франции.

ЛИОН - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



"Лион": Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди, Терье, Ндомбеле, Траоре, Депай, Ауар, Дембеле.

Запасные: Горгелен, Маркал, Тете, Шейк, Соле, Корне, Тусар.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Роберто, Дембеле, Месси, Суарес.

Запасные: Пенья, Коутиньо, Малком, Мурильо, Видаль, Умтити, Аленья.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Главный арбитр встречи - Джюнейт Чакыр (Турция).

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Лион" - "Барселона".