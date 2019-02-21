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Зенит - Фенербахче: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

четверг, 21 февраля 2019, 12:04

21 февраля российский "Зенит" в Санкт-Петербурге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет против турецкого "Фенербахче". В первой игре была зафиксирована минимальная победа турков - 1:0.

ЗЕНИТ - ФЕНЕРБАХЧЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Игра начнется в 19.55 по киевскому времени.

По мнению западных букмекеров, хозяева поля являются фаворитами противостояния. На победу команды из Санкт-Петербурга дают коэффициент 2,00, на ничью - 3,60. Победу турецкого коллектива оценивают коэффициентом 4,00.

На проход "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 3,10, на выход в следующую стадию турнира "Фенербахче" - 1,40.

ЗЕНИТ - ФЕНЕРБАХЧЕ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Ранее "Апостроф" публиковал результаты всех матчей 1/16 финала.

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